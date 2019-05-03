ترامب يكشف تفاصيل المحادثات مع روسيا بشأن الاتفاق النووي

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تفاصيل المحادثات مع نظيره الروسي فلادمير بوتين بشأن اتفاق نووي جديد ينص على حيازة أقل من السلاح النووي والصين تريد الانضمام إلى الاتفاق.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب تحدث هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لأكثر من ساعة الجمعة، وبحثا إمكانية إبرام اتفاق نووي جديد، ونزع سلاح كوريا الشمالية النووي والموقف السياسي في فنزويلا.

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وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحفيين إن ترامب وبوتين تحدثا بشأن إمكانية إبرام اتفاق نووي جديد متعدد الأطراف بين الولايات المتحدة وروسيا والصين، أو تمديد الاتفاق النووي الاستراتيجي الحالي بين الولايات المتحدة وروسيا.

وتأتي هذه التطوارت بعد أيام على تصعيد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، لهجته مع روسيا، موجها اتهاما لها بـ”زعزعة استقرار فنزويلا”، وذلك خلال اتصال هاتفي جمعه بنظيره الروسي سيرغي لافروف.

يشار إلى أن الولايات المتحدة وروسيا تتخذان موقفين مغايرين تماما بشأن الأزمة المتصاعدة في فنزويلا، إذ أعلنت واشنطن دعمها لزعيم المعارضة الفنزويلية، الذي عين نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، خوان غوايدو، بينما تدعم موسكو الرئيس نيكولاس مادورو.