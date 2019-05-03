انتهت جلسة مجلس الوزراء، عند الخامسة عصر اليوم، وتقرر موعد الجلسة التالية لدراسة مشروع ​الموازنة​ ظهر الاثنين المقبل. يذكر أنه كان من المقرر أن تعقد الجلسة يوم الأحد غير أن ​الحكومة​ أجلّت الموعد حتّى ظهر الإثنين، وقد أنجزت الحكومة 42 بندًا من الموازنة خلال أربع جلسات.

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كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة ستستأنف الجلسة المخصصة لمناقشة الموازنة العامة يوم الاثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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