طقس يوم غد قليل الغيوم اجمالاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا ربيعيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط اعتباراً من يوم الأحد المقبل، متوقعة أن يكون طقس يوم غد قليل الغيوم اجمالاً دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ على الساحل وترتفع بشكل بسيط في المناطق الجبلية و الساحلية مع ظهور الضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية.

كما توقعت أن يكون طقس يوم الأحد، غائما جزئيًا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة.

الإثنين: غائم جزئيّاً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية ويحتمل تساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الفترة الصباحية.