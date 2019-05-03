أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا ربيعيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط اعتباراً من يوم الأحد المقبل، متوقعة أن يكون طقس يوم غد قليل الغيوم اجمالاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وترتفع بشكل بسيط في المناطق الجبلية و الساحلية مع ظهور الضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية.
كما توقعت أن يكون طقس يوم الأحد، غائما جزئيًا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة.
الإثنين: غائم جزئيّاً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية ويحتمل تساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الفترة الصباحية.
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