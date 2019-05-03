داخلية تونس: القوات الأمنية تعتقل ارهابيا خطيرا بعملية نوعية

أعلن الناطق باسم ​الداخلية التونسية​ سفيان الزعق أن "​قوات الأمن​ تمكنت من الإيقاع بعنصر خطير في عملية استباقية ونوعية بسفح ​جبل الشعانبي​ في القصرين، وسط غرب تونس". وفي تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أوضح الزعق أن "العنصر الخطير الذي تمت الإطاحة به يدعى رائد التواتي". من جهته، أوضح الناطق الرسمي باسم القطب القضائي التونسي ل​مكافحة الإرهاب​ سفيان السليطي أن "رائد التواتي مصنف خطير جدا وينتمي إلى كتيبة "عقبة بن نافع" التابعة ل​تنظيم القاعدة​". وأكد السليطي أن "هذا العنصر متورط في العملية التي وقعت، يوم الجمعة الماضي، وأدت إلى مقتل عسكري وإصابة 3 آخرين، إثر ​انفجار​ لغم أرضي لدى مرور عربة عسكرية".

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