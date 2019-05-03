المؤسسة المارونية للانتشار نعت المطران رولان أبو جودة

ودعت ​المؤسسة المارونية للانتشار​ النائب البطريركي العام السابق ​المطران رولان أبو جودة​، مشيرةً الى أنه "الرجل الذي طبع ​لبنان​ عموما، و​الكنيسة المارونية​، لفترة طويلة بأدائه وحضوره وانشغاله بالعديد من الملفات الاجتماعية والكنسية، فكان خير معاون للبطريرك الراحل أنطونيوس خريش، والبطريرك السابق نصر الله صفير".

وفي بيان لها، توجهت المؤسسة بالتعزية الى ​البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي​ والبطريرك صفير و​مجلس المطارنة الموارنة​، مؤكدةً أن "ذكرى المطران أبو جودة ستبقى في وجدان اللبنانيين رمزًا للمحبة والسلام".