ودعت المؤسسة المارونية للانتشار النائب البطريركي العام السابق المطران رولان أبو جودة، مشيرةً الى أنه "الرجل الذي طبع لبنان عموما، والكنيسة المارونية، لفترة طويلة بأدائه وحضوره وانشغاله بالعديد من الملفات الاجتماعية والكنسية، فكان خير معاون للبطريرك الراحل أنطونيوس خريش، والبطريرك السابق نصر الله صفير".
وفي بيان لها، توجهت المؤسسة بالتعزية الى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي والبطريرك صفير ومجلس المطارنة الموارنة، مؤكدةً أن "ذكرى المطران أبو جودة ستبقى في وجدان اللبنانيين رمزًا للمحبة والسلام".
كانت هذه تفاصيل خبر المؤسسة المارونية للانتشار نعت المطران رولان أبو جودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.