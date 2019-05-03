السيد: أهل السلطة أفلسوا الدولة بفسادهم ويريدون مدّ أيديهم إلى جيوب الناس

لفت النائب ​جميل السيد​ في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "هناك إعتكافا للقضاة، ​إضراب​ أساتذة الجامعة وموظفي ​مصرف لبنان​ و​الإتحاد العمالي العام​، تظاهرات العسكر المتقاعد وإستياء في ​الجيش​ والمؤسسات الأمنية. لماذا؟ أهل السلطة أفلسوا الدولة بفسادهم ويريدون بوقاحة مدّ أيديهم إلى جيوب الناس"، مضيفا: "سيسقطون، لأن في رواتب الناس تجتمع لقمة العيش والكرامة".

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