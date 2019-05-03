الامم المتحدة تتهم المجر برفض توفير الطعام للاجئين الذين ترفض طلباتهم

اتهم ​مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان​، ​المجر​ بأنها تتعمد حرمان ​اللاجئين​ الذين ترفض طلباتهم للبقاء في البلاد من الطعام في انتهاك للقانون الدولي، كاشفا أنه حصل على معلومات مباشرة بان "السلطات المجرية حرمت 21 مهاجرا على الأقل ينتظرون ترحيلهم من الطعام، مع حرمان بعضهم لمدة خمسة أيام".

وأشار إلى أن السلطات المجرية وعدت بإنهاء ذلك بعد صدور حكم من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مبينة أنه "فور رفض طلب اللجوء، فإنه يتم حرمان جميع ​المهاجرين​ البالغين من الطعام عمدا باستثناء النساء من حوامل ومرضعات، وذلك يمكن أن يؤدي إلى سوء التغذية، ويهدد صحتهم كما أنه غير انساني".