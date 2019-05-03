ترامب: الأمور جيدة بشأن المحادثات مع الصين للتوصل لاتفاق تجاري

أكد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، بعد مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي ​فلاديمير بوتين​، "أنني أرغب في حصول أمر إيجابي مع ​روسيا​"، مشيراً إلى أن "الأمور تسير بشكل جيد بشأن المحادثات مع ​الصين​ للتوصل لاتفاق تجاري".

وأوضح الرئيس الأميركي، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، "أننا نجري محادثات مع روسيا بشأن اتفاق نووي جديد ينص على حيازة أقل من ​السلاح النووي​ والصين تريد الانضمام إلى الاتفاق".