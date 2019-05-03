ترامب: الأمور جيدة بشأن المحادثات مع الصين للتوصل لاتفاق تجاري

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، "أنني أرغب في حصول أمر إيجابي مع روسيا"، مشيراً إلى أن "الأمور تسير بشكل جيد بشأن المحادثات مع الصين للتوصل لاتفاق تجاري".
وأوضح الرئيس الأميركي، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، "أننا نجري محادثات مع روسيا بشأن اتفاق نووي جديد ينص على حيازة أقل من السلاح النووي والصين تريد الانضمام إلى الاتفاق".
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