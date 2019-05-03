كلوب: “لا نفكر سوى في الدوري وليس لدينا الوقت حاليا للتفكير في برشلونة”

أوضح الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، اليوم الجمعة، أن الفريق يصب تركيزه على مباراة الفريق أمام نيوكاسل السبت في الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مؤكدا أنه لا يوجد وقت للتفكير في الأخطاء التي ارتكبها “الريدز” أمام برشلونة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عندما سقط بثلاثية نظيفة.

وقال كلوب خلال مؤتمر صحفي عشية مواجهة نيوكاسل “ليس لدينا الكثير من الخبرة في أوروبا ولكننا لدينا خبرتنا الخاصة ولا يمكننا أن نظل كثيرا نفكر في مباراتنا الماضية، ليس لدينا الوقت لهذا”.

وأكد “سيكون علينا أن نحل الأمر الثلاثاء (في مباراة الإياب أمام برشلونة) وليس الآن. بعد مباراة الذهاب كان اللاعبون يصبون تركيزهم بنسبة 100% على مباراة نيوكاسل”.

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وستكون مواجهة نيوكاسل المباراة قبل الأخيرة في البريميير ليغ حيث يبتعد ليفربول بنقطة عن مانشستر سيتي متصدر الترتيب.

وبعد هذه المباراة سيستقبل ليفربول برشلونة في آنفيلد الثلاثاء، وعن هذه المباراة قال كلوب “لا يمكننك أن تنتظر الفوز على برشلونة بثلاثية نظيفة في ملعبهم وأن تنجز المهمة في العودة. إذا كنت ترغب في الفوز بكل الألقاب فعليك أن تقبل باحتمالية الخسارة. قمنا بأشياء على نحو جيد وتسببنا لهم في مشكلات”.

وتابع “ما قدمناه تلك الليلة لم يكن كافيا لأننا لم ننه الهجمات. ليس من الطبيعي أن يخسروا 3-0 (في الأنفيلد) ولكن علينا أن نحظى بأفكار إيجابية أكثر من السلبية قبل المباراة”.