5 ملايير سنتيم كلفة الزي الجديد لموظفي السجون

يتوّج احتفاء المندوبية العامة لإدارة السجون بشروع موظفيها في ارتداء زي جديد، هذا الأسبوع، مسطرة طويلة بدأت منذ عامين، وكلّفت ملايير السنتيمات.

وكانت المندوبية قد أصدرت طلب عروض أوليا لتلقي عروض أثمان خاصة باقتناء البذلة الرسمية للموظفين في شتنبر 2017؛ ثم عادت لتصدر طلب عروض تعديليا يقضي بتأجيل هذه العملية إلى غاية نونبر من السنة نفسها، لتمكين الشركات الراغبة في التنافس في إعداد البذلة الجديدة لـ«السجانين»، من مدة كافية لتحضير ملفاتها.

وتطلّبت الصفقة، التي دعا التامك الشركات إلى التنافس فيها، كلفة مالية تقدّر بنحو 5 ملايير سنتيم، موزعة بين 6 حصص مختلفة. وكانت المندوبية قد طلبت حوالي 20 ألف بذلة، منها 700 بذلة نسائية.