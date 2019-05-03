المغرب يخصص أكثر من 400 واعظ لتأطير مغاربة العالم في ثلاث قارات

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الجمعة، عدد المشفعين، الوعاظ والواعظات المغاربة، المكلفين بتأطير الجالية المغربية في الخارج، خلال شهر رمضان، والذين يتجاوز عددهم 400 واعظ.

وحسب بياناتها، فإن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خصصت عددا من الوعاظ لمغاربة العالم، خلال شهر رمضان، الذي يرتقب أن يحل، بعد أيام قليلة، يصل إلى 422 واعظا، من بينهم 32 واعظة.

وينتظر أن يكون لفرنسا أكبر نصيب من الوعاظ المغاربة بـ164 واعظا، ثم إيطاليا بـ52 واعظا، وواعظة، تليها إسبانيا بـ56 واعظا، وواعظة، فيما ينتظر أن يوزع الوعاظ المغاربة على عشر دول، من بينها دول اسكندنافية، وكندا، وإفريقيا.

وتسعى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، من خلال إرسال وعاظها للجالية المغربية بالخارج، خلال شهر رمضان، إلى توحيد صفوف الجالية المغربية، وتمتين أواصر العلاقة فيما بينهم، وصيانة المساجد المغربية، وحمايتها من كل غلو، وتطرف، وتوفير التأطير الديني للجالية المغربية في أوربا، انطلاقا من الثوابت الوطنية، بالاشتغال في انسجام مع القوانين الأوربية، والجمعيات المؤطرة للشأن الديني للمغاربة في مختلف البلدان الأوربية.

وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إن الطلبات المقدمة من طرف الهيآت المغربية تعكس رغبة صادقة في تعميم واسع للنموذج المغربي، مقارنة بالنماذج الأخرى، مؤكدة وجود زيادة مقترحات داعمة لترسيخ مرجعية المجلس العلمي المغربي لأوربا، انطلاقا من بلجيكا.