القسام تدعو الفصائل الفلسطينية لرفع جهوزيتها بعد تصعيد الاحتلال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دعت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الفصائل العسكرية الفلسطينية بقطاع غزة، إلى الاستعداد للرد على "الجرائم" الإسرائيلية، بعد ساعات على استشهاد ثلاثة فلسطينيين، اثنين منهم جراء غارة إسرائيليّة على موقع لكتائب القسّام.

وقالت القسام في بيان مقتضب، نشرته على موقعها الإلكتروني إنّ "قيادة الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية تدعو جميع الحالات العسكرية إلى رفع الجهوزية، والاستعداد للرد على جرائم العدو".

ولم تقدم القسام مزيدًا من التفاصيل حول المقصود برفع الجهوزيّة أو الردّ المحتمل.

وفي وقت سابق اليوم، استشهد 3 شبان فلسطينيين وأصيب آخران بجراح حرجة، جرّاء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في قطاع غزّة، بعد وقت قصير من استهداف دوريّة إسرائيلية على حدود القطاع أدّت إلى إصابة جنديين إسرائيليين.

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والشهداء هم: عبد الله أبو ملوح (33 عامًا) وعلاء البوبلي (29 عامًا) اللذان استشهدا في قصف إسرائيلي وسط غزة، ورائد أبو طير (19 عاما)، الذي استشهد متأثرا بجروح أصيب بها أمس شرق خانيونس.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن المصابَين هما ضابط وجراحه متوسّطة، وجنديّة وجراحها طفيفة.

وبعد إطلاق النار، قامت دبابّات الاحتلال بإطلاق طلقاتها نحو أهداف داخل القطاع، فيما قالت مصادر فلسطينيّة إن مدفعيّة الاحتلال أطلقت 3 قذائف على أهداف قرب مخيّم العودة شرقي البريج وسط القطاع.