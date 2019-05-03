تركيا تسجن 20 طبيبًا لانتقادهم هجمات عفرين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تحاكم 11 طبيبًا في أكبر نقابات تركيا بالحبس الجمعة على خلفية توجيههم انتقادات للحملة العسكرية التي شنّتها أنقرة ضد المقاتلين الأكراد في سورية العام الماضي.

وتم الحُكم عليهم بالسجن لمدة 20 شهرا لإدانتهم بتهم "التحريض على الكراهية والعدائية" بحسب ما قال لوكالة فرانس برس أحد المحكومين الطبيب سيموس غوكالب.

ويذكر أن المحكومين هم أعضاء اللجنة المركزية في "نقابة أطباء تركيا"، وهو أكبر اتحاد طبي في البلاد، والتي كانت قد أصدرت في كانون الثاني/ يناير عام 2018 بيانا قالت فيه إن "الحرب هي أزمة صحة عامة من صنع الإنسان" وذلك ردا على الهجوم التركي على معقل المقاتلين الأكراد في عفرين السورية.

وتم إصدار حكم على عضو في النقابة هاندي أربات بالحبس 19 شهرا إضافيا لإدانتها بـ"الدعاية الإرهابية"، وذلك على خلفية نشرها تعليقات على شبكات التواصل الاجتماعي، وفقا لما أعلنت النقابة.

ويذكر أن النقابة تضم أكثر من 83 ألف عضو وتمثّل نحو 80 في المئة من الأطباء في تركيا، ولا يزال خمسة من المدانين أعضاء في مجلسها المركزي.

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وأضاف غوكالب أنه أطلق سراح المدانين الأحد عشر بانتظار النظر في طلبات الاستئناف، مضيفا أن الحكم الصادر بحقّهم هو "عقاب ضد الحق في العيش صحيا بسلام".

وأضاف رئيس "نقابة أطباء تركيا" سنان أديامان، المدان بدوره، أن "المحكمة أنزلت عقابا لا نقبل به. سنفعل كل ما بوسعنا لإبطاله. سنناضل حتى النهاية".

ويذكر أن تركيا تتهم وحدات حماية الشعب الكردية بأنها "فرع إرهابي" للمتمرّدين الأكراد على أراضيها.

وانتهى الهجوم التركي في آذار/ مارس عام 2018 بسيطرة القوات التركية على مدينة عفرين.

وتم أيقاف العشرات على خلفية انتقادهم للعملية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.