فلسطين والأردن تتحرّيان هلال رمضان الأحد والسعودية السبت

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دعت دارا الإفتاء في فلسطين والأردن إلى تحرّي هلال شهر رمضان الكريم مساء الأحد، بينما دعت السعوديّة إلى تحرّي الهلال مساء السّبت.

وبحسب دعوة السعوديّة، فإن شهر رمضان سيكون إما في يوم الأحد أو يوم الإثنين، في حين أنه سيحل، بحسب دعوتي الأردن وفلسطين إمّا في الإثنين أو يوم الثلاثاء.

أمّا في تركيا فإن شهر رمضان سيكون يوم الإثنين المقبل، إذ تعتمد على الحسابات الفلكيّة التي تنشرها "مؤسسة الشؤون الدينيّة" منذ بداية العام.

أمّا الدول العربيّة، فيختلف فيها الوضع تمامًا، فما زالت الدولة الإسلاميّة الأكبر، السعوديّة، تصوم وفقَ رؤية الهلال بالعين المجرّدة، ومن الدول العربية من يعتمد التقويّم الفلكي ويدعّمَهُ برؤية الهلال كسلطنة عمان.

ويثير الاختلاف في تحديد آلية اعتماد رؤية الهلال بلبلةً في مواعيد الصيام، ففي العراق، مثلًا، يصوم السنّة وفقًا لـ"ديوان الوقف السنّي"، بينما يصوم الشيعة وفقًا للتقويم الفلكي المعمول به في إيران، ما يؤدّي في غالب الأحيان أن يصوم السنّة ويفطر الشيعة والعكس صحيح.