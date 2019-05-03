تطورات فنزويلا تدفع البنتاغون لتغيير خططه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال وزير الدفاع الأميركي بالوكالة، باتريك شاناهان، بعد لقائه، اليوم، الجمعة، مسؤولي فريق الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب، إن الجيش يعد خيارات "تتكيف" مع التطورات على الأرض في فنزويلا.

وأضاف للصحافيين "لدينا مجموعة كاملة من الخيارات التي تتكيف مع ظروف معينة".

وتابع الوزير، الذي ألغى رحلة إلى أوروبا في اللحظة الأخيرة، بسبب الوضع في فنزويلا، أنه التقى في البنتاغون وزير الخارجية، مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي، جون بولتون، والأدميرال كريغ فولر، الذي يترأس القيادة الأميركية في أميركا الجنوبية (ساوثكوم).

وإذ رفض تحديد العمليات العسكرية التي يتم التفكير فيها، أكّد أنه "مع تغيّر الظروف (على الأرض)، نجري تعديلات".

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وأعاد التذكير بما قاله الرئيس ترامب، لجهة أن "جميع الخيارات" مطروحة، وأوضح "الجميع تعني الجميع، أريد تجنب الخوض في تفاصيل ما يمكن أن نفعله أو لا، ولكن يجب أن نفهم أن خططنا معمقة"، وردًا على سؤال عن إمكان نشر قوات بحرية قبالة فنزويلا، أجاب الوزير "هناك الكثير من المياه هناك".

من جهته، اقترح السناتور الجمهوري البارز، ليندسي غراهام، الجمعة، أن ترسل الولايات المتحدة حاملة طائرات قبالة فنزويلا، وكتب على تويتر أن "كوبا وروسيا ترسلان قوات لدعم مادورو في فنزويلا... بينما نحن نتحدث ونعاقب، أين حاملة طائراتنا؟".

وفرضت الولايات المتحدة، التي اعترفت بزعيم المعارضة، خوان غوايدو، رئيسا انتقاليًا، عقوبات اقتصادية صارمة لمحاولة دفع الرئيس، نيكولاس مادورو، إلى التنحي.

وكان بومبيو أكّد مجددًا، الأربعاء، أن التدخل العسكري غير مستبعدٍ، قائلا إن "تدخلا عسكريا أمر ممكن. وإذا لزم الأمر، ستقوم الولايات المتحدة بذلك".