النقب: نواب التجمع يعقدون اجتماعًا مع الأهالي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عقد التجمع الوطني الديمقراطي، يوم أمس، الخميس، لقاء حواريا مفتوحا في مدينة رهط، لمناقشة وتداول احتياجات أهالي النقب.

وشارك في الاجتماع، النائب السابق، جمعة الزبارقة والنائبان د. إمطانس شحادة وهبة يزبك، ونائب الأمين العام، يوسف طاطور، وأداره خالد أبو سكوت.

تطرّق الأهالي إلى القضايا المركزية والملحّة التي يعاني منها الأهالي في النقب، ومنها قضايا هدم البيوت والمخططات الإسرائيلية التي تهدف للتهجير القسري لسكان القرى مسلوبة الاعتراف، وإلى انعدام الأمن والأمان وانعدام فرص العمل، مشدّدين على أهمية تعزيز دور النساء والشباب وعلى ضرورة تخصيص برامج عمل إستراتيجية لرفع مكانة هذه الشرائح المهمّشة.

بدورهم، شدد ممثلو التجمع على ضرورة توظيف جميع الطاقات الفاعلة في مجتمعنا وعلى ضرورة بناء خطة إستراتيجية طويلة الأمد من أجل رفع مكانة النقب وأهله في كافة المجالات، إلى جانب العمل البرلماني المكثّف لتحصيل حقوق أهالي النقب وتمثيل قضاياهم وهمومهم وعلى رأسها المطالبة بالاعتراف بالقرى مسلوبة الاعتراف.

وقال نائبا التجمع، د. إمطانس شحادة وهبة يزبك، إنهما سيعملان من خلال كتلة تحالف "الموحدة والتجمع" على وضع برنامج عمل خاص لقضايا النقب الذي سيكون في سلّم أولويات العمل البرلماني، وأكدا على أهمية المبادرات والتعاون وتوطيد العلاقات بين الكتلة البرلمانية والسلطات المحلية في النقب.