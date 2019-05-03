شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء: استمرار اكاذيب قطر استجداءً نحو إنهاء معاناتها والان مع التفاصيل
بعد أن قدمت دولة الامارات العربية المتحدة اليوم بيانها أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري في جنيف مفنده الادعاءات القطرية الكيدية، والتي ادعت فيها أن التدابير التي اتخذتها دولة الإمارات ردا على الممارسات القطرية في دعم التطرف والجماعات الإرهابية تشكل- وفقا لادعاء قطر "تمييزًا عنصريًا" بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ("اتفاقية CERD").
وأشار خبراء إلى أن التراجع وتخبط القرارات القطرية، في تعاملها مع الأزمات المختلفة التي تعرضت لها منذ اندلاع أزمتها مع الرباعي العربي، هو استجداءً منها لإنهاء معاناتها مع سياسات ونهج الإمارات الساعي للتقدم والنمو والتطور، بالإضافة إلي تقليل فرص الدوحة في عدم قدرتها من استمرار دعمها للإرهاب ورموزة، واستخدام أذرعها الإعلامية والدينية في بث الفتن وزرع بذور الإرهاب.
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