شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فشل قطر فى مقاضاة الإمارات.. هاشتاج خذلتونا في جنيف يتصدر تويتر والان مع التفاصيل

بعد أن قدمت دولة الامارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، بيانها أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري في جنيف مفنده الادعاءات القطرية الكيدية، والتي ادعت فيها أن التدابير التي اتخذتها دولة الإمارات ردا على الممارسات القطرية في دعم التطرف والجماعات الإرهابية تشكل- وفقا لادعاء قطر "تمييزًا عنصريًا" بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ("اتفاقية CERD").

فعل مستخدمي "تويتر"، من أبناء قطر هاشتاج # خذلتونا _في _جنيف، وذلك تعبيرًا منهم عن انتقادهم الشديد لسياسات الإدارة القطرية، وسلوكها المعتاد في تلفيق الادعاءات ضد الدول الخليجية، وكشفت العديد من الحسابات عن الفشل المستمر لسياسات وزارة الخارجية القطرية وعدم قدرتها علي التعاملمع الأزمة، بالإضافة إلي الاستمرار في التخاذل،وهو الأمر الذي يزيد من تعقيد المشكلة واضعاف موقف القطريين في القضية، مؤكدين على ضرورة تغير جذري لقيادات وسياسات الخارجية القطرية.