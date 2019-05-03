شكرا لقرائتكم خبر عن العقوبات على إيران: ستة مخططات تظهر مدى تأثيرها والان مع التفاصيل
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعاد فرض هذه العقوبات في العام الماضي بعد أن أعلن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران، وهو اتفاق يقول إنه يريد إعادة التفاوض بشأنه.
التوجه نحو ركود اقتصادي خطير
كان الاقتصاد الإيراني قد تأثر سلبا إلى حد بعيد نتيجة العقوبات التي كان يفرضها المجتمع الدولي جراء برنامج البلاد النووي.
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