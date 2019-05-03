شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الخسائر المتكررة.. طيران الحمدين يؤجر طائراته لكندا والمغرب والان مع التفاصيل

مع الخسائر المتكررة التي يتعرض لها قطاع الطيران القطري، خاصة بعد المقاطعة العربية للدوحة وغلق المجال الجوي أمام طائراتها، لجأت الخطوط الجوية القطرية إلى تأجير طائراتها لكل من الخطوط الجوية الكندية والخطوط الجوية الملكية المغربية، مع بدء موسم الصيف الحافل.

وكشف موقع "سيمبل فلاينج" المتخص في شؤون الطيران، كيف لجأ شركة الخطوط الجوية القطرية التابعة لنظام الحمدين إلى حيلة جديدة، لإيقاف نزيف الخسائر وتدارك الإفلاس وتوفير السيولة، عبر اتفاق لتأجير طائراتها مع الطيران الكندي والخطوط المغربية.

وحسب التقرير، فإن قطر ستبدأ تشغيل خطوط طيران كندا إلى باريس وبرشلونة بدءا من 15 يونيو، كما ستعمل على تشغيل بعض الخدمات بين الدار البيضاء ومونتريال لصالح الخطوط الجوية الملكية المغربية بدءا من 21 يونيو المقبل.

اتفاقية الإيجار الشامل يعني أن الطائرات القطرية، ستستخدم طاقم من الخطوط الجوية القطرية، ومع ذلك، ستبقى وسائل الراحة والطعام وبعض العناصر الأخرى من الرحلات الجوية كما كانت على الناقل الأصلي.

ومع سحب طائرات 737 MAX، استغلت الخطوط الجوية الكندية، الطيران القطري الذي يعاني منذ المقاطعة العربية للدوحة في 2017، حيث معظم أسطولها عاطل وموجودة منذ فترة في حظائرها، ووقعت اتفاقا لتأجيرها بأسعار زهيدة، فيما اضطر طيران الحمدين إلى الموافقة، لتدارك جزء من خسائره.

تستخدم الخطوط الجوية الملكية المغربية أيضًا أسطول الخطوط الجوية القطرية الشامل بالتأجير لأحد طائراتها من طراز 777-300ER في طريقها من الدار البيضاء إلى مونتريال اعتبارًا من 21 يونيو، ومع ذلك، فإن هذا الإيجار لا علاقة له بوقف 737 MAX ويبدو أنه ببساطة من أجل زيادة القدرة على هذا الطريق الشهير خلال موسم الصيف المزدحم.

على الرغم من أن عقد الإيجار الشامل يعني أن موظفي قطر سيشغلون الرحلة، فإن الطعام والمرافق ستكون تابعة للخطوط الجوية الملكية المغربية.

المدير التنفيذي لطيران الدوحة أكبر الباكر حاول بدوره التغطية على أزمة الخطوط الجوية القطرية، ليروج لمساهمة التأجير في توسيع الأعمال القطرية بإفريقيا، لكن الواقع يؤكد أن المحاولات القطرية لم تنجح في إنقاذ الشركة من مصيرها الأسود، ليضطر إلى تحويلها إلى مكتب تأجير خدمات لإخفاء وضعها المتداعى.

وفي بيان صحفي، قال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية: "يسرنا أن نعلن عن إطلاق خدمات إلى الرباط. إن المغرب وجهة شهيرة للغاية لركابنا، ويسرنا أن نطلق هذه الوجهة الجديدة، مع زيادة تواجدنا في البلاد من خلال توسيع اتفاقنا التجاري المشترك مع الخطوط الملكية المغربية. توسعنا في المغرب يدل على التزامنا بالمنطقة التي بدأت عام 2002.

وتابع "إن شراكتنا الوثيقة مع الخطوط الجوية الملكية المغربية ستتيح أيضًا لركابنا الوصول إلى شبكتهم الشاملة في شمال وغرب إفريقيا، مع تمكين مسافري الخطوط الجوية الملكية المغربية من الاستمتاع باتصال سلس بشبكة الخطوط الجوية العالمية الشاملة التي تمتد عبر ست قارات".

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يذكر أن صحيفة "الاندبندنت" البريطانية كانت قد أكدت أن الأداء المالي للخطوط الجوية القطرية ينحدر بسبب المقاطعة العربية لها من قبل السعودية ومصر والإمارات والبحرين.

وأشارت الصحيفة إلى أن غياب الخطوط الجوية القطرية عن معرض دبي للطيران، كشف عن حجم الضربة التي تلقتها قطر، خاصة أن دول الرباعي العربي الداعية لمكافحة الإرهاب، أغلقت المجال الجوي أمام الطائرات القطرية، ما سبب مزيد من الصعوبات أمام الطيران القطري الذي يعاني من تراجع الإيرادات بشكل حاد.

مؤكدة أن الخسائر أجبرت الطيران القطري على عدم تسيير بعض الطائرات التي قبعت في المطارات القطرية، وذكرت الصحيفة أن شركة الخطوط الجوية القطرية ستمنى بخسائر قياسية هذا العام بسبب المقاطعة العربية والمعلنة في 5 يونيو الماضي، مشددة على أن هذه الأوضاع السيئة تصب في مصلحة شركتي طيران الإمارات وطيران الاتحاد، ما يعني تحقيق أبوظبي انتصار آخر على قطر.

وكان الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر، في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ الأمريكية، توقع أن الشركة القطرية والمملوكة لحكومة الدوحة، ستمنى بخسائر مؤلمة بعد أن اضطرتها المقاطعة إلى إلغاء خطوط طيران، وتحويل مسارات خطوط أخرى، كاشفا عن أن الخطوط الجوية القطرية خسرت 11% من شبكتها، وحوالي 20% عائداتها منذ إعلان المقاطعة في يونيو الماضي وحتى مطلع نوفمبر الجاري.

وكانت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، قد كشفت أن هناك أزمة تلاحق شركة الخطوط الجوية القطرية بالولايات المتحدة الأمريكية، وأن هناك دعاوي نيابية ضد طيران قطر بسبب دعم شركة الطيران الإيطالية "Air Italy" وإعطائها ميزة غير عادلة بزيادة مسارات الشركة الإيطالية إلى الولايات المتحدة.

وسبق أن اعترفت الدوحة بتعرض الطيران القطري لخسائر فادحة للسنة الثانية على التوالي، بسبب مكابرة تنظيم الحمدين، ما يهدد دويلتهم بالانهيار والإفلاس، إذ استغل أكبر الباكر الرئيس التنفيذي الخطوط الجوية القطرية، معرض برلين السياحي للتباكي على أزماته، بعد المقاطعة العربية للدوحة لدعمها الإرهاب.

وقال الباكر، في تصريحات نقلتها الأربعاء: "أعلنّا خسارة في العام الماضي وسنعلن خسارة أخرى هذا العام"، مشيرا إلى أن الشركة ستتكبد خسائر للعام بأكمله بسبب ارتفاع تكاليف الوقود وأسعار صرف عملات غير مواتية".

الضربات المتلاحقة للخطوط الجوية القطرية أظهرت تأثير المقاطعة العربية للدوحة، بعدما دفعت الشركة ثمن سياسات الحمدين الإرهابية في المنطقة العربية، إثر تعرضها لخسائر فادحة بعد قرار المقاطعة، قررت تعليق عدد من الخطط التوسيعية في غرب ووسط القارة الإفريقية.

وفي 18 سبتمبر الماضي، قالت الخطوط القطرية إنها تكبّدت خسائر فادحة في السنة المالية التي انتهت في شهر مارس الماضي، بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل، إذ قدرت خسائرها بنحو 252 مليون ريال (69 مليون دولار) مقارنة بأرباح بلغت 2.79 مليار ريال قبل عام.

واعترفت الشركة القطرية أن العام الأخير كان الأصعب لها على مدى العشرين عاما الأخيرة، إذ تم وقف الخطوط من الطيران إلى 18 مدينة في المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر، كما خسرت الخطوط القطرية 11% من شبكة رحلاتها، وهي رحلات تمر فوق أجواء دول خليجية مقاطعة لدولة قطر، حيث كانت مخصصة للمسافات الطويلة التي تشكل مصدر إيرادات مهما للناقلة القطرية.