شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: الهند تنقذ ممرضة تعرضت للتعذيب في قطر بعد رفضها العمل كخادمة والان مع التفاصيل

تتكشف كل يوم أدلة وبراهين، وشهادات موثقة أمام المجتمع الدولي عما يجري في قطر من انتهاكات جسيمة، ترتكز على مبدأ العبودية الحديثة بحق العمالة الوافدة، رغم الادعاءات بإجراء لإصلاح أحوال العمالة المهاجرة.

وكشف تقرير لـ"نيودلهي تي في" واقعة جديدة تؤكد وقائع التعذيب بحق العمال في قطر، أنقذت السلطات الهندية امرأة من مدينة حيدر آباد، تقطعت بها السبل داخل قطر بعد أن تم التغرير بها نظرا لحاجتها للمال، وعرض وظيفة ممرضة عليها إلا أنها تعرضت للخداع هناك. وتم إنقاذ سيدة بعد أن تعرضت للاتجار بها جنسيا في قطر.

وقالت سيدة مريوم، التي عادت إلى الهند: "إنه قد عُرِض عليها وظيفة ممرضة لها في قطر براتب 40 ألف روبية شهريا من قبل وكيلة تُدعى فاطمة".

Advertisements

وأضافت أن عائلتها كانت تواجه مشكلات مالية لذا، فقد قبلت بذلك العرض وتركت بلادها متوجهة لقطر في 11 من أبريل الماضي، لكنها بعد أن وصلت لهناك، اصطحبتها وكيلة أخرى تُدعى "فاطمة" أيضا ووضعتها في مكتب يخص أحد الأشخاص ويُدعى "جوبال"، والذي صادر هاتفها واحتجزها في المكتب طيلة 4 أيام.

وقالت إنه رغم حصولها على عرض للعمل كممرضة، أرسلت إلى أحد المنازل للعمل خادمة، لافتة إلى أن الوكيلة التي تدعى فاطمة عذبتها كثيرا وأخبرتها بأنه يتوجب عليها البقاء في قطر لمدة 5 أعوام، وإلا على عائلتها دفع 200 ألف روبية لإعادتها للهند.

وأوضحت السيدة الهندية أنها أرسِلت إلى مقر إقامة أحد الشيوخ للعمل كخادمة ومع رفضها الانصياع للتعليمات، قالت سيدة إن رب العمل اصطحبها للسفارة الهندية في قطر وتركها هناك.

وأوضحت أن مسؤولي السفارة استدعوا "جوبال"، والذي كان متورطا في 3 قضايا إضافة إلى قضية سيدة، حيث ألقت السلطات المحلية في قطر على "جوبال".