شكرا لقرائتكم خبر عن «محمد».. الاسم الأكثر انتشاراً بين مواليد العاصمة الألمانية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت إحصائية أجرتها جمعية اللغة الألمانية، أن اسم “محمد” على رأس قائمة الأسماء الأكثر انتشاراً بين مواليد العام الماضي في العاصمة الألمانية برلين، كما جاء في المرتبة الثانية كأكثر الأسماء تفضيلاً خلال نفس العام.

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وبلغ عدد الأطفال الذكور الذين ولدوا في عام 2018 في العاصمة برلين 22 ألفاً و177 طفلاً، حمل 280 طفلاً منهم اسم “محمد”، فيما احتل اسم لويس، المرتبة الثانية بعدد 244 طفلاً، وإيميل، المرتبة الثالثة بعدد 234 طفلاً.

وفي استطلاع آخر قامت به نفس الجمعية، أظهرت النتائج أن اسم “محمد”، جاء في المرتبة الثانية، كأكثر الأسماء تفضيلاً خلال العام الماضي، ولكن في مدينة أخرى هي بريمن الواقعة شمال غرب ألمانيا.

يُذكر أن اسم “محمد” سبق أن جاء ضمن الـ10 أسماء الأكثر شعبية بين مواليد بريطانيا، وتحديداً في العاصمة لندن وغرب ميدلاندز، حسب مكتب الإحصاءات الوطنية هناك، الذي يستند إلى شهادات الميلاد الصادرة عام 2017.