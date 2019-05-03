بومبيو: عناصر فيلق القدس عائلة مافيا

ونقلت "سكاي نيوز" عن بومبيو قوله، إن "عناصر فيلق القدس يعملون بأمر من قيادة الحرس الثوري وهم (عائلة مافيا)".

وأضاف أن "الحرس الثوري يملك نحو 20% من الاقتصاد الإيراني ويسيطر على صناعة البناء وهو القطاع الأكبر في الاقتصاد الإيراني".

وأوضح بومبيو، أن "مهمتنا واضحة وهي كبح قدرات فيلق القدس وتقليل قدرته على إنفاق ما بين 700 مليون دولار ومليار دولار في السنة على حزب الله".



وأكد أن "الحرس الثوري يملك نحو 20% من الاقتصاد الإيراني ويسيطر على صناعة البناء وهو القطاع الأكبر في الاقتصاد الإيراني".