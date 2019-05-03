وأضاف أن "الحرس الثوري يملك نحو 20% من الاقتصاد الإيراني ويسيطر على صناعة البناء وهو القطاع الأكبر في الاقتصاد الإيراني".
وأوضح بومبيو، أن "مهمتنا واضحة وهي كبح قدرات فيلق القدس وتقليل قدرته على إنفاق ما بين 700 مليون دولار ومليار دولار في السنة على حزب الله".
وأكد أن "الحرس الثوري يملك نحو 20% من الاقتصاد الإيراني ويسيطر على صناعة البناء وهو القطاع الأكبر في الاقتصاد الإيراني".
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: عناصر فيلق القدس عائلة مافيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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