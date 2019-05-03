الجيش الليبي: إرهابيون مطلوبون دوليا يتلقون العلاج بمصراتة

قال العميد خالد المحجوب مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة في طرابلس، الجمعة، إن القوات المسلحة الليبية حصلت على معلومات استخباراتية تفيد بأن مجموعات من الإرهابيين المطلوبين محليا وإقليميا ودوليا يتلقون العلاج في المستشفى الميداني الإيطالي بمصراتة.



وكشف المحجوب، في بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أسماء هذه القيادات الإرهابية وهم: محمد عبدالغني المعروف بأبي الزبير، وحسن عبدالودود المشهور بأبي السياف، أيمن طاهر الإسكندراني وكنيته أبوفاطمة، عبدالله الحسن العراقي، وجميعهم ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي".

كما ضمت القائمة "سعد خضير الشامي المعروف بأبي قتادة وعبدالوهاب محمود العسلي، وهما من تنظيم بيت المقدس، أيضاً أبوالليث، وسعيد المشغول وكنيته أبوالبراء، وينتميان لتنظيم القاعدة في المغرب العربي، فضلاً عن إبراهيم عاطف خضير المعروف بـ"أبوالدهماء" وهو من تنظيم المرابطين، وعدد آخر من الإرهابيين التابعين للإرهابي هشام عشماوي المقبوض عليه في مدينة درنة.

وتابع المحجوب أن الجيش الليبي حين ينوه إلى هؤلاء الإرهابيين يريد وضع الحقيقة أمام جميع من يقاتلون إلى جانبهم من المغرر بهم، وإلى أهالي مدينة مصراتة، وإلى وزارة الخارجية بالحكومة اليبية المؤقتة، لإبلاغ وزارة الخارجية الإيطالية.

ونوه إلى أن الجيش الوطني الليبي يدرك أن القوات الإيطالية خصصت هذا المستشفى الميداني لمكاففحة الإرهاب وليس لدعمه.

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وكانت مجموعة عمليات المنطقة الغربية بأمرة اللواء عبدالسلام الحاسي أعلنت، الخميس، أن قوات الجيش الليبي ألحقت هزائم بالمليشيات والجماعات الإرهابية وأوقعت عددا كبيرا من القتلى وأسرت عددا آخر منهم.

وأوضح البيان أن القوات المسلحة "دحرت" المليشيات في منطقة السبيعة وسوق السبت، وطاردت الهاربين بعد منطقة الساعدية شمال العزيزية.

كما نفذت الطائرات المقاتلة، الخميس، عدة ضربات جوية على تجمع آليات عسكرية بالمدخل الشركي لجسر السواني التابع للمليشيات والجماعات الإرهابية، كما ضربت عددا من مدافع الهاوزر وعربات الجاراد بجوار ملعب الزهراء في ضربات دقيقة ومباشرة.

وأطلق الجيش الوطني الليبي، في الرابع من أبريل/نيسان الماضي، عملية "طوفان الكرامة" لتطهير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة، التي تتلقى دعما ماديا وعسكريا من حكومة الوفاق.

ومنذ انطلاق العملية العسكرية، أحرز الجيش الليبي تقدما سريعا في المواجهات مع هذه المليشيات المسلحة غربي البلاد، وتمت السيطرة على 8 محاور في العاصمة، بينها "صلاح الدين" و"طريق المطار" و"الكريمية" و"السواني" و"خلة الفرجان".



