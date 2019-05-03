انت الان تتابع مصرع تسعة مهاجرين بينهم خمسة اطفال قبالة تركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

قضى تسعة مهاجرين هم أربع نساء وخمسة أطفال الجمعة قبالة سواحل تركيا بعد غرق المركب الذي كان يقلهم الى اليونان، وفق خفر السواحل الاتراك.

وقال خفر السواحل في بيان إن المركب غرق على بعد 2,5 ميل بحري قبالة محافظة بالق أسير في غرب تركيا، من دون أن يحددوا جنسيات المهاجرين.

وأكد المصدر انتشال تسع جثث تعود الى أربع نساء وخمسة اطفال فيما تم انقاذ خمسة آخرين.

ونقل خفر السواحل عن الناجين أن الزورق كان يتجه الى جزيرة ليسبوس اليونانية وعلى متنه 17 مهاجرا ومهرب واحد.

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ولم يعرف حتى الان مصير الركاب المفقودين.

وتستضيف تركيا نحو أربعة ملايين مهاجر ولاجىء معظمهم من السوريين، وتشكل بلد عبور مهما للفارين من النزاعات في الشرق الاوسط والساعين للوصول الى اوروبا.

وادى اتفاق بين أنقرة والاتحاد الاوروبي وقع في آذار/مارس 2015 الى تقليص عدد المهاجرين الذين يصلون الى الجزر اليونانية الخمس القريبة من تركيا.

وقالت إيفا مونكور المتحدثة باسم الوكالة الاوروبية لحماية الحدود (فرونتكس) لفرانس برس إن اكثر من 875 ألف مهاجر وصلوا الى الجزر اليونانية في 2015، في حين أن "الارقام لم تتجاوز أربعين ألف شخص (سنويا) في العامين الاخيرين".