انت الان تتابع بنس: الكونغرس سيصادق على الاتفاق التجاري مع كندا والمكسيك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نائب الرئيس الاميركي مايك بنس

اعلن نائب الرئيس الاميركي مايك بنس الجمعة أن الكونغرس سيوافق على اتفاق التجارة الحرة الجديد بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، علما بانه ينتظر أن تصادق عليه الدول الثلاث منذ خمسة أشهر.

وقال بنس لشبكة سي إن بي سي "نعمل" لضمان الاصوات المؤيدة، مبديا "ثقته الكاملة، على غرار الرئيس" دونالد ترامب بان رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي ستطرح الاتفاق على التصويت.

وسئل عن مطالبة بعض النواب الجمهوريين بزيادة الرسوم الجمركية على الصلب والالمينيوم الكنديين والمكسيكيين قبل أي مصادقة، فاشار الى ان "اجتماعات مثمرة عقدت مساء أمس" الخميس حول هذا الموضوع.

وكرر ما قاله ترامب لجهة أن هذا الاتفاق "يشكل انتصارا للعمال (الاميركيين) والوظائف الاميركية".

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وكان ترامب فرض صيف 2017 على شريكيه التجاريين التفاوض مجددا حول اتفاق التجارة الحرة (نافتا) الساري منذ 1994، متهما اياهما بالقضاء على آلاف من الوظائف وخصوصا في قطاع السيارات.

وتم التوصل الى الاتفاق الجديد في 30 أيلول/سبتمبر بعد 13 شهرا من المفاوضات الشاقة ثم وقع في 30 تشرين الثاني/نوفمبر. لكنه لا يزال ينتظر أن تصادق عليه الدول الثلاث.

وتطالب الحكومة الكندية برفع الرسوم الجمركية الاميركية قبل المصادقة على الاتفاق. لكن الادارة الاميركية ترفض ذلك بشدة ما دامت كندا والمكسيك ترفضان التزام حصص لمنع استيراد الصلب والالمينيوم الصينيين اللذين يعبران أراضيهما حاليا.