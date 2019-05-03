الان تتابع قتيلان وجرحى فلسطينيون في قصف إسرائيلي وسط غزة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات أفادت وسائل إعلام فلسطينية، الجمعة، بمقتل فلسطينيين اثنين وإصابة 3 آخرين في قصف إسرائيلي على موقع لكتائب القسام في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة. وقالت مصادر إن سيارات الهلال الأحمر الفلسطيني شرعت إلى نقل الضحايا، فيما استمر القصف لبعض المواقع الأخرى في القطاع.

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