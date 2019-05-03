الان تتابع واشنطن: الحرس الثوري يملك نحو 20% من الاقتصاد الإيراني والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 7:32 م, 3 مايو 2019 م التعليقات: 0 قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الحرس الثوري يملك نحو 20% من الاقتصاد الإيراني ويسيطر على صناعة البناء وهو القطاع الأكبر في الاقتصاد الإيراني.

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