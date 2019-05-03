أردوغان يشيد المآذن وأجندته تسحل وتعتقل المطالبين بتحسين أوضاع السجناء

في الوقت الذي يشيد فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المآذن والمساجد في تركيا، تواصل الشرطة عملياتها المسيئة للمتظاهرين من الرجال والنساء، وتقدم على سحل المسنين المطالبين بتحسين أوضاع السجناء في زنازين أردوغان.

وكتب حساب "شؤون تركية"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في نفس الوقت الذي يفتتح فيه أردوغان أكبر مسجد في اسطنبول وعامل فيها تقي وورع، شرطتة على بعد كيلو مرات منه أمام سجن باكيركوي في أسطنبول تسحل الامهات الكورديات المسنات وتطلق عليهم الغاز المسيل للدموع، لانهن يطلبن بتحسين أوضاع ابنائهن في السجون".

ومن جانب آخر، أعلنت السلطات التركية، الأحد، "وفاة" الفلسطيني زكي مبارك حسن المحتجز في سجونها بتهمة التجسس، وبين الرواية الرسمية التي تزعم "انتحاره"، ورواية أسرته التي تؤكد مقتله، مساحة رمادية وتاريخ حافل بوقائع قتل وتلفيق اتهامات باطلة لمعارضي أنقرة.

وكانت قد اعتقلت السلطات التركية الفلسطينيين زكي حسن (55 عاما) وسامر سميح شعبان (40 عاما)، في 22 أبريل/نيسان الجاري، في تركيا.

