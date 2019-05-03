الجيش الأمريكي يقتل 120 مدنيًا في الخارج بما في ذلك الصومال في عام 2018.. تقرير

قال البنتاجون في تقرير أصدره يوم الخميس إن العمليات العسكرية الأمريكية أسفرت عن مقتل نحو 120 مدنيا وإصابة 65 آخرين في العراق وسوريا وأفغانستان والصومال العام الماضي ، رغم أن الأرقام أقل بكثير من تلك التي أبلغت عنها مجموعات المراقبة.

أظهر التقرير السنوي ، بتفويض من الكونغرس ، انخفاضًا كبيرًا من قرابة 800 مدني قُتلوا في عام 2017 ، ويعزى ذلك جزئيًا إلى تباطؤ وتيرة العمليات ضد مقاتلي الدولة الإسلامية في العراق وسوريا.

خلال العمليات في أفغانستان عام 2018 ، قُتل 76 مدنياً ، وقتل 42 إجمالاً في العراق وسوريا ، وقتل مدنيان خلال غارة في الصومال ، وفقًا لتقرير من 20 صفحة تقريبًا يتتبع العمليات العسكرية الجوية والبرية.

وقال التقرير إن البنتاجون قدر عدم قتل مدنيين في ليبيا أو اليمن.

ومع ذلك ، فإن الخسائر في صفوف المدنيين في التقرير كانت أقل بكثير من تلك التي أبلغت عنها مجموعات المراقبة.

قالت منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة إنه على الرغم من أن التقرير كان بمثابة خطوة مرحب بها ، إلا أن هناك حاجة إلى المزيد.

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وقالت دافني إيفياتار ، مديرة الأمن في منظمة حقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية: "لسوء الحظ ، ما زالت وزارة الدفاع تحسب الخسائر المدنية بشكل كبير بسبب العمليات التي تقودها الولايات المتحدة ، كما يتضح من تقاريرنا التفصيلية الأخيرة عن الضحايا المدنيين في الصومال وفي سوريا". .

قالت منظمة العفو الدولية ومجموعة المراقبة، في تقرير نُشر في أواخر أبريل / نيسان ، إن الهجوم الذي تدعمه الولايات المتحدة لطرد متشددي الدولة الإسلامية من العاصمة السورية الرقة في عام 2017 أسفر عن مقتل أكثر من 1600 مدني.

في فبراير ، قالت بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما) إن 1،185 مدنيا قتلوا خلال العمليات التي قامت بها القوات الموالية للحكومة في عام 2018.

قال تقرير البنتاغون إن هناك فرقًا في تقييمات الضحايا المدنيين بين الجيش الأمريكي وبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان لأنهم استخدموا منهجيات مختلفة.

وقالت القائدة كانديس تريش ، المتحدثة باسم البنتاغون ، إن هذه هي السنة الأولى التي يكون فيها التقرير الكامل غير مصنف.