قالت متحدثة باسم شرطة مدينة مانشستر، الجمعة، إن الشرطة طوقت جزءا من وسط المدينة الواقعة بشمال إنجلترا بعد ورود تقارير عن وجود جسم مريب.
وأوضحت المتحدثة أن الشرطة البريطانية احتجزت شابا عمره 26 عاما، وأنها تباشر التحقيقات حاليا.
وشهدت المدينة هجوما داميا عندما فجر سلمان عبيدي (22 عاما)، وهو بريطاني من أصل ليبي، نفسه في نهاية حفل للمغنية الأميركية أريانا غراندي في مانشستر أرينا بشمال إنجلترا، عام 2017.
وكان ذلك الهجوم هو الأعنف الذي ينفذه متشدد داخل بريطانيا منذ 12 عاما.
كانت هذه تفاصيل خبر تطويق منطقة في مانشستر بسبب "جسم مريب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.