إجلاء السكان القياسي في الهند ساعد على انقاذ الأرواح

شنت ولاية أوديشا الهندية شرقي البلاد حملة لإدارة مواجهة الكوارث فعالة خلال الأعاصير والتي ركزت على التخطيط وتسجيل عمليات إجلاء قياسية ما ساعد على تقليل الخسائر في الأرواح خلال مثل تلك الكوارث.

وتسبب إعصار فاني، مصحوبا برياح بلغت سرعتها حوالي 200 كيلومتر في الساعة قادما من خليج البنغال عبر ساحل ولاية أوديشا، في أضرار كبيرة وإضطرابات في سبل عيش ملايين من البشر.

أظهرت ولاية أوديشا، التي شهدت 7 أعاصير كبيرة خلال العقود الخمسة الماضية، تحسنا في الاستعداد لكوارث الأعاصير والعواصف.

وشهدت أوديشا خلال السنوات الماضية معدل وفيات منخفض بشكل ملحوظ خلال مثل تلك الأعاصير الاستوائية، مقارنة بإعصار مشابه ضرب المنطقة خلال عام 1999 والذي أودى بحياة 10 آلاف شخص.

وفي عام 2013 ضرب إعصار فايلين، والذي جاء أيضا مصحوبا برياح بلغت سرعتها حوالي 200 كيلومتر في الساعة، الإقليم ولكن تم تسجيل 50 حالة وفاة فقط. واستحقت جهود احتواء الأضرار الثناء، بالنظر إلى ضراوة الإعصار.

وساعد التحذير لمبكر الذي يعتمد على التنبؤ الدقيق للطقس وآليات إدارة الكوارث، السلطات التي نفذت عمليات إجلاء كبيرة قبل الإعصار.

ويعتقد أن عمليات الإجلاء خلال الإعصار الأخير تعتبر من أكبر جهود الإنقاذ في الهند: حيث أنه خلال يوم واحد أمس الخميس، أجلت ولاية أوديشا ما يقرب من 2ر1 مليون شخص.

وذكر بيشنوبادا سيثي، مفوض الإغاثة الخاص في أوديشا، أن التخطيط والاستعداد بالإضافة إلى المجهودات المستمرة لبناء القدرات الاستيعابية خلال السنوات القليلة الماضية أتت ثمارها.

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وإضافة إلى وحدات إدارة الكوارث، شارك ما يقدر بحوال 50 الف متطوع من الشباب الذين يقيمون في المناطق، في جهود الانقاذ.

وقالت مارجريتا والستروم، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر لكوارث:"تمكنت حكومة أوديشا من تقليص عدد القتلى الذي حدث خلال إعصار فايلين وذلك بإجلاء نحو مليون شخص من المناطق الساحلية.

كما قامت السلطات بتوعية الناس بالمناطق المعرضة للخطر وإنقاذ العديد من الأرواح"، وفقا لقناة نيوز 18 الإخبارية.

وأضافت المسؤولة الأممية قائلة "اليوم، أوديشا تعتبر رائدة عالميا في إدارة الكوارث والحد من المخاطر".

وكان إعصار فاني قد ضرب الساحل الشرقي من الهند اليوم الجمعة، مما تسبب في تدمير منازل واقتلاع أشجار وغرق قرى وإجبار أكثر من مليون شخص على إخلاء منازلهم.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن سقوط قتلى أو مصابين، ودمر الاعصار عددا من المنازل المشيدة من القش واقتلع أعمدة الكهرباء في العديد من المناطق.

ومن المتوقع أن يخلف "فاني" وراءه دمارا، وتم نشر فرق من إدارات الإغاثة الاتحادية والإدارات الحكومية.

