الرئيس الأفغانى يقرر إطلاق سراح 175 من سجناء طالبان

أعلن الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني، عن إطلاق سراح 175 من سجناء حركة طالبان، فيما يبدو أنها بادرة للتعبير عن حسن النية في سبيل عملية السلام، كما أعرب عن استعداد حكومته للإعلان عن وقف لإطلاق النار مع طالبان في حال أعلنت الحركة وقف إطلاق النار من جانبها أيضًا.

وفي كلمة ألقاها في ختام أعمال اجتماع المجلس الكبير (اللويا جيرغا) بكابول، اليوم الجمعة، دعا غني طالبان إلى إرسال مندوبيها لتسلم السجناء في كابول والأقاليم الأخرى، كما دعا الحركة إلى الإعداد إلى محادثات سلام داخل أفغانستان، متعهدًا بأن تتخذ الحكومة الخطوات اللازمة لتنفيذ مطلب المشاركين في الاجتماع بوقف إطلاق النار.

ودعا غني طالبان لوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان الكريم، وقال غنى: إن الحكومة مستعدة لإعلان وقف إطلاق النار، شريطة أن تكون طالبان مستعدة لإعلانه من جانبها.

كما شكر غني حلف شمال الأطلسى "الناتو" والولايات المتحدة على دعمهم لأفغانستان وعملية السلام الأفغانية.

واختتمت اجتماعات المجلس الكبير حول السلام، اليوم، في العاصمة الأفغانية كابول، بعد عدة أيام من المناقشات بمشاركة 3 آلاف و200 من الشخصيات الدينية والسياسية والقبلية من أنحاء البلاد، لوضع إطار لعملية السلام الأفغانية، وصدر في ختام المؤتمر قرار من 23 بندًا، يدعو إلى الإعلان عن وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق الحوار الداخلى الأفغانى.

