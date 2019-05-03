وزير الخارجية الألمانى يحذر من الاستهانة بخطر اليمين المتطرف

وقال ماس في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية المقرر صدورها غدًا السبت: "عندما يجوب نازيون جدد شوارعنا مجددًا، ويكون هناك أكثر من 12 ألف يمينى متطرف لديهم ميول للعنف، فإنه لا ينبغي لنا تجاهل الأمر ببساطة.. لا ينبغى لنا ترك شوارعنا أو الإنترنت لليمينيين المتطرفين".
وأكد الوزير، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطى، ضرورة الدفاع بحسم عن الديمقراطية الليبرالية، مشددًا على أن الدولة والمجتمع المدني مطالبان بذلك سويًا.
وفي مسيرات الأول من مايو بمناسبة اليوم العالمي للعمال، ارتدى أنصار الحزب اليميني المتطرف "الطريق الثالث" قمصانًا موحدة في مسيرة بمدينة بلاون، واستخدموا مشاعل حرارية (شماريخ) وقرعوا طبولًا وحملوا أعلامًا.
وكانت السلطات قد سمحت بالمسيرة، ورأت إدار المدينة أن المسيرة تخلو من"تأثير الترهيب"، الذي يستلزم تدخل الشرطة.
وأثارت هذه المسيرة موجة حادة من الانتقادات ضد مجلس المدينة وحكومة ولاية سكسونيا.
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