قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً عبر السياج الأمنى على حدود غزة

اعتقلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلى، منذ قليل، فلسطينيًا تمكن من عبور السياج الأمنى الفاصل على حدود قطاع غزة، بزعم حيازته سكينًا.

وقال جيش الاحتلال إن فلسطينيًا تمكن من عبور السياج الأمني الفاصل على حدود غزة، يحمل سكينا، ويتم استجوابه، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

ونظم الفلسطينيون، اليوم، جمعة "الجولان سورية عربية"، ضمن فعاليات مسيرات العودة الكبرى، التى انطلقت من 30 مارس 2018، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 300 فلسطينى، وإصابة أكثر من 32 ألف آخرين.

