بوتين يوعز باتخاذ تدابير لتعزيز حماية حقوق الرياضيين الروس دوليا

وجاء في المرسوم الرئاسي نشر على الموقع الرسمي للكرملين: "تعزيز العمل المنهجي لحماية حقوق ومصالح الرياضيين الروس على الساحة الرياضية الدولية. مدة تقديم التقرير حتى 2 ديسمبر 2019، ومن ثم تقديمه بشكل سنوي".
وفقا للمرسوم عين بوتين رئيس للجنة الأولمبية الروسية ستانيسلاف بوزدنياكوف، مسؤولا عن تقديم هذا المشروع.
كما أوصى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اللجنة الأولمبية الروسية باتخاذ تدابير لاستعادة عضوية الاتحاد الروسي لألعاب القوى في الاتحاد الدولي لألعاب القوى.
وجاء في المرسوم: "أوصي اللجنة الأولمبية الروسية باتخاذ تدابير شاملة لاستعادة عضوية الاتحاد الروسي لألعاب القوى في الاتحاد الدولي لألعاب القوى وضمان مشاركة جميع أعضاء الفريق الأوليمبي الروسي في الأولمبياد الثاني والعشرين لعام 2020 في طوكيو دون قيود".
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