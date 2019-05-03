وول ستريت جورنال: واشنطن تدرس عقوبات جديدة على إيران

أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الولايات المتحدة تدرس إخضاع مبيعات البتروكيماويات وتجارة التجزئة الإيرانية لعقوبات جديدة.

وذكرت الصحيفة أن عقوبات واشنطن الجديدة ستطال بنوكاً وشركات، بهدف وقف مبيعات البتروكيماويات الإيرانية إلى سنغافورة ومبيعات السلع الاستهلاكية إلى أفغانستان.

ويبدأ خلال ساعات من اليوم دخول إنهاء الإعفاءات الممنوحة لمستوردي النفط الإيراني حيز التنفيذ في خطوة لوضع المزيد من الضغط على طهران، وكما تم الإعلان سابقا فإن الولايات المتحدة لن تجدد هذه الإعفاءات.

ومع إنهاء الولايات المتحدة الأميركية الإعفاءات الممنوحة لـ8 دول من استيراد #النفط_الإيراني بينها الصين والهند وكوريا الجنوبية و #تركيا لن تستطيع استيراد النفط من طهران، ابتداء من مساء اليوم الثاني من مايو.

وتسببت الضغوط الأميركية على إيران بانهيار اقتصادها، إذ تراجعت صادراتها النفطية بنحو 53%، منذ ذروتها في مايو الماضي إلى 1.3 مليون يوميا.