شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب يبحث مع بوتين تمديد المعاهدة الحالية للأسلحة النووية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (واشنطن)

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي اليوم مدّ المعاهدة الحالية للأسلحة النووية، والبدء في اتفاقية جديدة تتضمن الصين.

وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، بأن الزعيمين ناقشا أيضاً، التحقيق الذي أجراه المستشار الخاص روبرت مولر، فضلاً عن الصراع في فنزويلا.

وأوضحت ساندرز أن خطة الإدارة الأمريكية هي أن كل الخيارات ما زالت مطروحة بالنسبة لفنزويلا، في حين تساعد روسيا في دعم حكومة نيكولاس مادورو.