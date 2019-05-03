مسلحون قتلوا 18 مدنيا في وسط مالي

اسماء السيد - باماكو: قتل مسلحون 18 مدنيا بعد ان نصبوا كمينين في وسط مالي المضطرب، كما أعلن مسؤولون الجمعة.

وقتل مسلحون 12 شخصا الاربعاء في كمين حين هرعوا لتفقد موقع انفجار أسفر عن مقتل جندي، حسبما افاد مسؤول محلي وكالة فرانس برس.

وحين لم يعودوا الى قراهم، خرج ستة من ذويهم للبحث عنهم، ليلقوا المصير نفسه على أيدي المجموعة المسلحة.

وأضاف مصدر أمني أن جثث القتلى ال 12 كانت مفخخة، لكن من غير الواضح إذا كانت جثث المجموعة الثانية كذلك ايضا.

وبدأ ذلك عندما انفجرت سيارة تابعة للجيش المالي تنقل المؤن قرب قرية تيغولا، ما أسفر عن مقتل جندي الأربعاء.

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وقال مسؤول محلي في بلدة موندورو التي تنتمي إليها بلدة تيغولا "عند سماعهم صوت الانفجار، هرع القرويون نحو موقع الانفجار حينها تدخل الارهابيون واعدموهم".

وتابع أن ستة اشخاص اخرين خرجوا الخميس بحثا عن المجموعة الأولى، لكنهم "قتلوا أيضا على ايدي الارهابيين".

وأكّد مسؤول محلي أخر ومسؤول أمني مقتل 18 مدنيا.

وعجز اتفاق سلام توصلت إليه الحكومة مع الجماعات المسلحة عن إرساء الاستقرار في البلاد.

واوقعت النزاعات الداخلية أكثر من 600 قتيل في صفوف المدنيين في وسط مالي عام 2018 بحسب الأمم المتحدة، بينهم 160 من قبائل الفولاني، وهم مربو ماشية.

