الأمم المتحدة: المجر تحرم مهاجرين ينتظرون الترحيل من الطعام

جنيف (رويترز) - قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الجمعة إن المجر تتعمد حرمان طالبي اللجوء الذين ترفض طلبات لجوئهم من الطعام أثناء انتظارهم للترحيل، في انتهاك للقانون الدولي داعيا السلطات المجرية للكف عن هذه الممارسات.
وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم المكتب في إفادة صحفية "وفقا للتقارير، حرمت السلطات المجرية منذ أغسطس 2018 ما لا يقل عن 21 مهاجرا ينتظرون الترحيل من الطعام.. وبعضهم لفترة وصلت إلى خمسة أيام".
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)
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