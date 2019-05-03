العثور على جثة ملكة جمال بغرفتها في المكسيك

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-wikipedia فاطمة دافيلا سوسا

وأوضح موقع "فوكس نيوز" أن جثة فاطمة دافيلا سوسا، التي فازت بمسابقة ملكة جمال أوروغواي في عام 2006 قد جرى العثور عليها معلقة بحبل في حمام غرفتها.

وأكدت النيابة العامة في مكسيكو واقع العثور على جثة مواطنة أجنبية، لكن دون تدقيق اسمها أو جنسيتها، وقال مكتب المدعي العام إن هناك تحقيقا فيما إذا كانت الفتاة قد ماتت جراء جريمة، أو أنها أقدمت على الانتحار.

وكانت فاطمة البالغة من العمر 31 عاما، قد وصلت مكسيكو سيتي في 23 أبريل لإجراء مقابلة بشأن وظيفة حسبما ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

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