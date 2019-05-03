العثور على جثة ملكة جمال بغرفتها في المكسيك

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وأوضح موقع "فوكس نيوز" أن جثة فاطمة دافيلا سوسا، التي فازت بمسابقة ملكة جمال أوروغواي في عام 2006 قد جرى العثور عليها معلقة بحبل في حمام غرفتها.
وأكدت النيابة العامة في مكسيكو واقع العثور على جثة مواطنة أجنبية، لكن دون تدقيق اسمها أو جنسيتها، وقال مكتب المدعي العام إن هناك تحقيقا فيما إذا كانت الفتاة قد ماتت جراء جريمة، أو أنها أقدمت على الانتحار.
وكانت فاطمة البالغة من العمر 31 عاما، قد وصلت مكسيكو سيتي في 23 أبريل لإجراء مقابلة بشأن وظيفة حسبما ما ذكرت وسائل إعلام محلية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.