مصر ترسل مساعدات إنسانية لـ3 دول أفريقية ضربها إعصار "إيداي"

وكالات_ أ ش أ

أعلنت وزارة الخارجية إرسال مصر مساعدات إنسانية للأشقاء في كل من موزمبيق ومالاوي وزيمبابوي لمواجهة الآثار السلبية التي ترتبت على إعصار "إيداي"، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الاتحاد الأفريقي لعام 2019.

وتأتي المساعدات في إطار تضامُن مصر حكومةً وشعباً مع الأشقاء الأفارقة في كل من موزمبيق ومالاوي وزيمبابوي في أعقاب وقوع الإعصار، وانطلاقاً من الدور المصري الفاعل تجاه الأشقاء الأفارقة وتقديم الدعم والتضامُن معهم في أوقات المحن والأزمات.

وتتمثل المساعدات الإنسانية...