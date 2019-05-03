البيت الأبيض: ترامب وبوتين ناقشا قضيتي كوريا الشمالية وفنزويلا

أكد البيت الأبيض أن الرئيس الميركي دونالد ترامب تحادث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لأكثر من ساعة وناقشا إمكانية التوصل لاتفاق نووي جديد بين الولايات المتحدة وروسيا والصين أو تمديد العمل بالاتفاق الحالي.
ولفت إلى أن ترامب وبوتين ناقشا قضيتي كوريا الشمالية وفنزويلا، كما ناقشا تقرير مولر بشكل مختصر.
وأعلن البيت الأبيض أن "ترامب طلب من بوتين الضغط على كوريا الشمالية لنزع سلاحها النووي".
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