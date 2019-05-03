البيت الأبيض: ترامب وبوتين ناقشا قضيتي كوريا الشمالية وفنزويلا

أكد ​البيت الأبيض​ أن الرئيس الميركي ​دونالد ترامب​ تحادث مع نظيره الروسي ​فلاديمير بوتين​ لأكثر من ساعة وناقشا إمكانية التوصل لاتفاق نووي جديد بين ​الولايات المتحدة​ و​روسيا​ والصين أو تمديد العمل بالاتفاق الحالي.

ولفت إلى أن ترامب وبوتين ناقشا قضيتي ​كوريا الشمالية​ و​فنزويلا​، كما ناقشا ​تقرير​ مولر بشكل مختصر.

وأعلن البيت الأبيض أن "ترامب طلب من بوتين الضغط على كوريا الشمالية لنزع سلاحها النووي".