بيسكوف: المكالمة الهاتفية بين بوتين وترامب استمرت حوالي ساعة ونصف

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ​دميتري بيسكوف​ أن "المكالمة الهاتفية بين الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ والرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ استمرت لساعة ونصف تقريبًا"، مشيرًا إلى أن "​الكرملين​ سيقوم بتقديم تفاصيل المحادثة".

وكان الجانب الأميركي قد أفاد في وقت سابق، بأنه خلال المحادثة الهاتفية ناقش رئيسا البلدين الوضع في ​كوريا الشمالية​ و​فنزويلا​، وكذلك بحثا في إمكانية توقيع اتفاق نووي جديد محتمل بين ​الولايات المتحدة​ و​روسيا​ والصين.