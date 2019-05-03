بيسكوف: المكالمة الهاتفية بين بوتين وترامب استمرت حوالي ساعة ونصف

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن "المكالمة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترامب استمرت لساعة ونصف تقريبًا"، مشيرًا إلى أن "الكرملين سيقوم بتقديم تفاصيل المحادثة".
وكان الجانب الأميركي قد أفاد في وقت سابق، بأنه خلال المحادثة الهاتفية ناقش رئيسا البلدين الوضع في كوريا الشمالية وفنزويلا، وكذلك بحثا في إمكانية توقيع اتفاق نووي جديد محتمل بين الولايات المتحدة وروسيا والصين.
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