قوى الحرية والتغيير في السودان:  نأمل برد إيجابي من المجلس العسكري

أكّدت قوى إعلان الحرية والتغيير في ​السودان​ "أننا نأمل برد إيجابي من ​المجلس العسكري​ حول المجلس السيادي في السودان"، مشيرة إلى أن "الإضراب مستمر حتى الاستجابة لكل المطالب وتشكيل السلطة الانتقالية في السودان".

ولفتت القوى إلى أن "المتاريس باقية في الخرطوم ولن ترفع قبل تحقيق المطالب"، مشددة على أنه "من الضروري حل القضايا المتعلقة بالحركات المسلحة في السودان".

وأعلنت القوى أنها تنتظر "من المجلس العسكري أن يفي بتعهداته".