الدفاع التركي: سلاح الجو التركي يدمّر مواقع لـ"العمال الكردستاني" شمالي العراق

أفادت ​وزارة الدفاع​ التركي بأن "سلاح الجو التركي تمكّن من تدمير مواقع تابعة لحزب "العمال الكردستاني" في غارة جوية شمالي ​العراق​"، مبينةً أن "الغارة أدّت إلى تدمير مخابئ وتحصينات وأسلحة ومستودعات ذخيرة تابعة للمنظمة الإرهابية".

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