كودلو: لا أؤيد زيادة الضريبة الاتحادية على البنزين في أميركا

أكّد مدير المجلس الاقتصادي القومي للبيت الأبيض ​لاري كودلو​ أنه لا يؤيد "زيادة الضريبة الاتحادية على البنزين لتمويل برنامج للبنية التحتية، لكن إذا أرادت الولايات زيادة ضرائبها على وقود السيارات فإن الأمر متروك لها".

وكان كودلو قد أعان في السابق أن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ لم يقرر بعد ما إذا كان سيؤيد زيادة في ضريبة ​الوقود​ لتمويل برنامج البنية التحتية".

كما واجتمع ترامب مع مشرعين ديمقراطيين بارزين في وقت سابق هذا الأسبوع لبحث حزمة مشاريع للبنية التحيتية بقيمة تريليوني دولار. ومن المنتظر أن يجتمعوا مرة أخرى في غضون ثلاثة أسابيع لمناقشة تمويل ذلك المسعى.