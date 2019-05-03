طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في تقريره نصف السنوي "بنزع سلاح "حزب الله"، وبوقف عمليات الحزب في سوريا"، مشيرا الى أن "استمرار تدخل "حزب الله" في سوريا قد يغرق لبنان في نزاعات إقليمية تهدده".
وشدد غوتيريس في تقريره على "ضرورة إحتكار الدولة اللبنانية امتلاك الأسلحة وإستخدام القوة"، معتبرا أن "وجود ميليشيات مسلحة يهدد أمن لبنان وإستقراره"، مؤكدا "ضرورة لتطبيق بنود اتفاق الطائف والقرار 1559 في لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر الأمين العام للأمم المتحدة يطالب بنزع سلاح "حزب الله" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.