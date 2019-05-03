الأمين العام للأمم المتحدة يطالب بنزع سلاح "حزب الله"

طالب الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​، في تقريره نصف السنوي "بنزع سلاح "​حزب الله​"، وبوقف عمليات الحزب في ​سوريا​"، مشيرا الى أن "استمرار تدخل "حزب الله" في سوريا قد يغرق لبنان في نزاعات إقليمية تهدده".

وشدد غوتيريس في تقريره على "ضرورة إحتكار الدولة اللبنانية امتلاك الأسلحة وإستخدام القوة"، معتبرا أن "وجود ميليشيات مسلحة يهدد أمن لبنان وإستقراره"، مؤكدا "ضرورة لتطبيق بنود اتفاق الطائف والقرار 1559 في لبنان".