بومبيو: مهمتنا هي كبح قدرات فيلق القدس وتقليل قدرته على تمويل حزب الله

أكد وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ "أننا لن نسمح لتنظيم "داعش" باستعادة خلافته ونفوذه غربي ​العراق​ أو شرقي ​سوريا​".

ولفت بومبيو إلى "أننا سنواصل الضغط على جميع خلايا "داعش" في كل مكان سواء جنوب شرقي آسيا أو في سوريا أو العراق او حتى ​أفغانستان​".

وأوضح "أننا نواجه تحديات في المنطقة كـ "حزب الله" في لبنان والحوثيين في اليمن وكل ذلك سببه إيران"، مشيراً إلى أن "فيلق القدس يقود حملات إيران الإرهابية في جميع أنحاء العالم بما في ذلك "حزب الله" والحوثيون في اليمن".

ورأى أن "عناصر فيلق القدس يعملون بأمر من قيادة الحرس الثوري وهم عائلة مافيا"، مؤكداً أن "الحرس الثوري يملك نحو 20 بالمئة من الاقتصاد الإيراني ويسيطر على صناعة البناء وهو القطاع الأكبر في الاقتصاد الإيراني".

وشدد بومبيو على أن "مهمتنا واضحة وهي كبح قدرات فيلق القدس وتقليل قدرته على إنفاق ما بين 700 مليون دولار ومليار دولار في السنة على حزب الله".