مصادر LBC: الحكومة هي القيمة على السياسة المصرفية وليس نصر الله

أكدت مصادر مصرفية لقناة "LBC" أن "الأمين العام لـ"حزب الله" ​السيد حسن نصرالله​ ليس هو القيم على السياسية المصرفية بل ​الحكومة​"، مشيرةً الى أن "لا أحد من المسؤولين تحدث عن تدابير ستفرض على ​المصارف​".

وأشارت المصادر المصرفية الى أن "المصارف ترفض رفع الضريبة على الودائع، وكما ترفض خفض فائدة الديون بنسبة 1 بالمئة لأن هذه الخطوة ستؤدي بالمصارف الى الافلاس".