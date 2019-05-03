أكدت مصادر مصرفية لقناة "LBC" أن "الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله ليس هو القيم على السياسية المصرفية بل الحكومة"، مشيرةً الى أن "لا أحد من المسؤولين تحدث عن تدابير ستفرض على المصارف".
وأشارت المصادر المصرفية الى أن "المصارف ترفض رفع الضريبة على الودائع، وكما ترفض خفض فائدة الديون بنسبة 1 بالمئة لأن هذه الخطوة ستؤدي بالمصارف الى الافلاس".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر LBC: الحكومة هي القيمة على السياسة المصرفية وليس نصر الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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